В Челябинске почтили память героев Великой Отечественной войны

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22 июня 2022, 14:01 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

22 июня – День памяти и скорби. 81 год назад началась Великая Отечественная война.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню.

«Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто защищал Отечество на передовой и самоотверженно трудился в тылу, отдавая все свои силы ради приближения долгожданной победы. С болью скорбим обо всех не вернувшихся с полей сражений, из фашистских застенков, об умерших от ран, холода и голода. Горечь этих утрат не имеет срока давности», - отметил глава региона.

В 1941-1945 годах Челябинская область направила на фронт свыше 60 воинских формирований и отдельных частей. Южный Урал стал центром оборонной промышленности. Вклад жителей региона отмечен почетным званием «Город трудовой доблести», которое присвоено Челябинску и Магнитогорску.