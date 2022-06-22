Кирби заявил о потрясении Пентагона и Белого дома словам Пескова о вероятной казни наёмников США в Донбассе

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22 июня 2022, 14:03

Джон Кирби, Пентагон, US Joint Staff/ Digital

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал слова пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о возможной казни американских наёмников, воевавших на стороне украинской армии в Донбассе.



«Мы видели комментарий мистера Пескова по этому поводу. Я скажу вам больше, когда мы узнаем больше об этих лицах. Это ужасно, что российское официальное лицо вообще предполагает такое наказание для двух американских граждан, которые были на Украине. Мы продолжим изучать, что мы можем с этим сделать. И будем оставаться в контакте с семьями по мере возможностей. Не думаю, что сейчас будет полезно строить гипотезы, у нас есть много домашней работы», − подчеркнул в своём выступлении Кирби.

После он отметил, что Вашингтону понятно и важно пояснить другим, что «совершенно ужасно даже предполагать, что может быть такой результат для этих двух лиц». Выяснить, каким образом американцы попали наёмниками в части ВСУ, в Пентагоне перед возмущением не успели.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключать, что наемников из Соединенных Штатов Александра Дрюке и Энди Хюйна, попавших в плен на Украине, могут приговорить к смертной казни в Донецкой Народной Республике, однако Кремль не вмешивается в решения суда.