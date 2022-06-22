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Аргументы Недели Общество 13+

День города в Москве отпразднуют 10 и 11 сентября

, 13:23

День города в Москве отпразднуют 10 и 11 сентября
Фото: vk.com/mossobyanin

День города в Москве отпразднуют 10 и 11 сентября, формат празднования определят с учетом эпидемиологической ситуации. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«В этом году Москве исполнится 875 лет. День города отметим, как обычно, во вторые выходные осени - 10 и 11 сентября», - написал мэр.

Он уточнил, что формат праздничных мероприятий будет определен позже, с учетом фактически складывающейся эпидемиологической ситуации.

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