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22 июня 2022, 13:23

Фото: vk.com/mossobyanin

День города в Москве отпразднуют 10 и 11 сентября, формат празднования определят с учетом эпидемиологической ситуации. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.



«В этом году Москве исполнится 875 лет. День города отметим, как обычно, во вторые выходные осени - 10 и 11 сентября», - написал мэр.



Он уточнил, что формат праздничных мероприятий будет определен позже, с учетом фактически складывающейся эпидемиологической ситуации.