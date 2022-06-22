В разных районах Москвы пройдут мастер-классы фестиваля «Модная столица»

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22 июня 2022, 13:16

Фото Ю. Иванко. Mos.ru

С 20 по 26 июня в рамках Московской недели моды проходит фестиваль «Модная столица». Его участники могут не только познакомиться с работами модельеров и послушать рассказы дизайнеров, но и принять участие в мастер-классах. Также на площадках показывают спектакли, которые подготовили молодые творческие коллективы.



На площади Революции посетителей ждут занятия с преподавателями и дизайнерами, которые расскажут, откуда они берут идеи для нарядов, объяснят, как работать с выкройками, и научат создавать капсульные коллекции.



На Тверском бульваре с 24 по 26 июня будет открыт фешен-маркет. Гости также могут посетить салон красоты, где работают визажисты, мастер-классы по йоге и пилатесу, лекции по созданию образа и многие другие.



На Тверской площади посетителей приглашают на образовательную программу Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, где расскажут о создании модных фасонов, украшений, а еще научат секретам макияжа.



На Ореховом бульваре в Зябликове, Профсоюзной улице в Обручевском районе и в сквере у Гольяновского пруда гостей приглашают освоить секреты приготовления блюд органической кухни. На площади Славы в Кузьминках, на улице Теплый Стан и Святоозерской улице (район Косино-Ухтомский) участники узнают, как приготовить необычные десерты.



В дни фестиваля на улице Перерве в Марьине и Городецкой улице в районе Новокосино открыты модельные школы, где преподаватели рассказывают о том, что такое фотошутинг, знакомят с основами актерского мастерства и помогают понять, какую роль играет сценическая пластика. Юных посетителей ждут занятия по хореографии, фотопозированию и сценической речи, а по окончании мастер-класса ребенок получит сертификат о прохождении курса.



О главных о фуд-трендах наступившего сезона узнают гости площадок на Матвеевской и Вешняковской улицах. Здесь же будут готовить свекольное печенье, корзиночки на овсянке и пряную чечевицу.



В парфюмерном ателье на Коптевском бульваре проходят занятия по созданию духов, разработке дизайна флаконов и упаковки.



Как рисовать модные скетчи, почему важно знать, что такое зазор, на что в первую очередь обращают внимание опытные художники и как буквально парой штрихов передать главное, расскажут на творческих мастер-классах. Они проходят на улицах Матвеевской, Теплый Стан, Адмирала Руднева (Южное Бутово), Святоозерской, Ключевой, Вешняковской, в скверах у Гольяновского пруда, на улице Хачатуряна (район Отрадное), на Коптевском бульваре и в бульварной зоне 16-го микрорайона в Зеленограде.



В сквере рядом со станцией метро «Некрасовка» можно будет сделать оригинальные сувениры, порисовать акварелью и собрать картину из полевых сухоцветов под стеклом. Также участники смогут создать объемные иллюстрации из цветов и модные букеты.



А на пересечении Соколово-Мещерской и Юровской улиц в Куркине и в бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленограда можно будет познакомиться с текстурами тканей, создать эскизы летних образов и научиться выполнять коллажи.



На бульваре Дмитрия Донского в Северном Бутове гости познакомятся с историей журнальной фешен-иллюстрации и фешен-коллажа, а также узнают много интересного о бальной моде и русских парадных военных костюмах.



На Ореховом бульваре научат создавать аксессуары, придумывать авторские принты, а также помогут разобраться в модных стилях и познакомят с разными направлениями в моде. Например, можно будет расписать футболку кляксами или сделать сумку-пакет из крафтовой бумаги.



Вечером (20–23 июня в 18:00–19:00, 24–26 июня в 17:00–19:00) всех гостей окружных площадок приглашают посмотреть спектакли по мотивам любимых детских сказок, кукольные спектакли и выступления кавер-групп. Свои постановки, например, покажут театр «Ля Друзья», театр имени М.А. Булгакова, театр «Старая сказка». А вспомнить популярные мелодии и даже исполнить их помогут кавер-группы Lariona и Black Tie, джаз-кавер-банд Singing Delivery, кавер-группа студии творческого развития «Поколение Оперение» и многие другие.



Подробная информация о программе фестиваля есть на сайте «Московских сезонов».



