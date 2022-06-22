Госдума приняла законопроект об ужесточении до 15 лет лишения свободы наказания за пытки

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22 июня 2022, 13:43

Уголовный кодекс РФ, Zamir Usmanov / globallookpress.com

Госдума на заседании приняла в третьем, итоговом чтении законопроект об ужесточении до 15 лет лишения свободы наказания за пытки.

Закон подразумевает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет и распространяется в том числе на представителей власти.



Закон дополняет ст. 286 Уголовного кодекса РФ о превышении должностных полномочий.



Новое дополнение в Уголовном кодексе также включает не только лишение свободы, но и лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если пытки повлекли за собой смерть по неосторожности.



Кроме того, статья 302 «Принуждение к даче показаний» Уголовного кодека (УК) России дополняется новым субъектом преступления — сотрудником правоохранительного органа. Это нововведение позволит привлекать к ответственности и работников ФСИН, которые раньше к ней не привлекались.



Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал усилить ответственность за пытки. Ответом на его предложение стал новый законопроект.