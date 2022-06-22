Посольство США в Москве получило новый адрес на Площади ДНР

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22 июня 2022, 11:20

Фото: mos.ru

Посольство США в России получило новый официальный адрес. Теперь дипломатическая миссия располагается по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9.



Новый адрес присвоили в рамках государственной функции, в соответствии с порядком, который действует в Москве. Раньше посольство США находилось в Большом Девятинском переулке. Старые адреса объектов аннулировали.



По поводу названия столичные жители высказались в проекте «Активный гражданин». За вариант-победитель проголосовали около 45 процентов из 278 684 участников.



С инициативой увековечить на карте города память защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы. Одновременно в Правительство Москвы поступали многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия.



