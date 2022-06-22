Посольство США в Москве получило новый адрес на Площади ДНР

Посольство США в России получило новый официальный адрес. Теперь дипломатическая миссия располагается по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9.
Новый адрес присвоили в рамках государственной функции, в соответствии с порядком, который действует в Москве. Раньше посольство США находилось в Большом Девятинском переулке. Старые адреса объектов аннулировали.
По поводу названия столичные жители высказались в проекте «Активный гражданин». За вариант-победитель проголосовали около 45 процентов из 278 684 участников.
С инициативой увековечить на карте города память защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы. Одновременно в Правительство Москвы поступали многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия.
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