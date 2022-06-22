Посольство США в Москве стоит теперь на площади ДНР

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22 июня 2022, 11:23

Посольство США, ALEXEY BYCHKOV/ Global Look Press

Указом мэра столицы Российской Федерации Сергея Собянина территории возле посольства США в Москве присвоено название «Площадь Донецкой Народной Республики». Информацию об этом сообщает в среду, 22 июня, RT со ссылкой на сайт мэра Москвы.

«Посольство США в России получило новый официальный адрес. Теперь дипломатическая миссия располагается по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1—9», − говорится в сообщении.

Указ мэра Москвы С. Собянина

Как известно, ранее американская дипмиссия находилась в Большом Девятинском переулке. Старые адреса объектов аннулировали. Отныне у Посольства США в Москве появился новый адрес – Площадь Донецкой народной республики, дом 1.

Решение было принято путём голосования на портале «Активный гражданин». Большинством голосов жители Москвы поддержали утверждённое сегодня название.