Сейм Латвии не принял закон о легализации однополых браков

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22 июня 2022, 00:22 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Свершилось! Депутаты Сейма Латвии «включили» серое вещество – поняли, что законопроект о легализации однополых браков принять не могут.

Понятно, что представители ЛГБТ-сообщества Латвии пребывают в печали! Еще недавно они были уверены, что легализация однополых браков будет защищена законом! И для этого оставался один шаг – депутаты Сейма должны были одобрить этот законопроект. Не срослось! Почему же? А потому, как не все депутаты хотят легализовать данный проект! Есть нюанс – открыто сказать об этом не все депутаты могут, но есть «выход» - не приходить на заседания в парламент! Именно! Вот таким образом законопроект и не был принят!

Скажу более, нынешние депутаты Сейма уже не смогут принять данный законопроект, потому что сейчас отпуск у слуг народа, а потом выборы нового парламента! Иными словами, все «серьезные» вопросы нынешний Сейм переложил на плечи новому!