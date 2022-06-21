В чем феномен карт Таро

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21 июня 2022, 20:46 Лола Багонова

Фото: unsplash

Тема эзотерики в последние годы все чаще обсуждается. Можно наблюдать высокий спрос на видеоматериалы про энергию, чакру, руны, но во главе данного списка стоят предсказания. Каждый из нас ежедневно задается вопросом своего будущего. Реалисты видят перспективы исходя из имеющихся целей и успехов, другие же выбирают иные методы, чтобы заглянуть вперед и узнать, что их ожидает. Одним из доступных и известных способов на сегодняшний день являются карты Таро.

Карты Таро – колода карт, которая с середины XV века в различных частях Европы использовалась для карточных игр. С конца XVIII века эти карты стали использоваться и для гадания.

История Таро уходит далеко в прошлое, ведь древние времена могут похвастаться разнообразием обрядов, предсказаний и различных суеверий. Карты существуют довольно давно, но именно сейчас они находятся на волне популярности. В современном мире эти карты остаются актуальными и часто используемыми для решения многих бытовых проблем. Они отвечают людям на вопросы касаемо личной жизни, дружбы, карьеры, финансов или познании себя.

К Таро многие относятся скептически, ведь карты и прочая эзотерика ассоциируются с гадалками, ведьмами, и конечно же обманом наивных людей. У многих подобное явление вызывает суеверный страх, но уже довольно давно этим инструментом пользуются и психотерапевты, для помощи в работе с человеком. Стоит отметить, что Таро - это уже давно не только предсказания и способ узнать будущее, но и помощь в самопознании, изучении своих сильных и слабых сторон, поиска дела, близкого по духу.

Каким образом производится расклад? Человек должен сформулировать интересующий вопрос. Таролог перемешивает колоду и вслепую достает карты, данное действие объясняется тем, что он подключается к коллективному бессознательному и получает ответ в виде изображений на картах. В конечном итоге, таролог трактует сообщение, заложенное в выпавших картах.

Нередко случается, что человек не справляется с загруженностью и множеством проблем в жизни. Порой случившееся не поддается логичному объяснению, тем более если это касается другого человека, на поведение которого вы не влияете. В подобных случаях люди обращаются к картам, которые могут прояснить ситуацию и показать варианты того, как можно поступить. Конечно, стоит помнить, что будущее зависит лишь от вас самих. Расклады могут помочь быть более уверенным и отбросить чувство неизвестности, с этим также работают и психологи. Психологи используют карты как диагностический инструмент и как средство самопознания, сочетают с психодрамой, гештальт-терапией и многим другим, расширяя возможности специалиста.

В чем же такая популярность тарологов и феномен этих карт. Любой человек хотел бы знать, как ему лучше поступить для положительного результата, но так как мы не имеем возможности знать все заранее, на помощь приходит специалист в данной сфере. Он помогает подсветить цель и указать наиболее правильную дорогу, а как именно поступать решает каждый из нас самостоятельно. Карты не предсказывают будущее и не являются волшебным средством, в руках с которыми вы добьетесь гарантированного успеха, они лишь показывают развитие событий и доносят эту информацию до спрашивающего. Слепо доверять и моментально действовать так, как вам сказано, не стоит, лучше задумайтесь, действительно ли вам помогли советы карт, и только затем поступайте, как вы считаете нужным. Иначе данная практика может принести не пользу, а вред, особенно для очень мнительных людей.