Домбай и Архыз: где отдохнуть в России

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21 июня 2022, 20:11 Анна Хромова

Туризм по России обретает большую популярность в настоящее время. Привычными маршрутами по большим городам никого не удивить, а найти что-то уникальное не всегда удаётся. Поэтому мы расскажем об интересном маршруте для путешествия по Карачаево-Черкесской республике.



Для того чтобы попасть в Карачаево-Черкесию, можно долететь на самолете до Ставрополя или Минеральных Вод. Также можно добраться туда и на поезде. Из Москвы нужно будет доехать до Ставрополя, Минеральных Вод или Кисловодска. Полёт на самолете займёт около трёх с половиной часов, поезд будет идти больше суток.

Самый простой способ, соответственно, самолёт. Лучшим решением будет долететь до Минеральных Вод, так как этот город равно удалён от Домбая и Архыза (примерно 4 часа в каждую сторону). Там мы советуем взять машину до конечной точки. Ее можно взять в аренду или заранее забронировать трансфер.



Лучше всего начать знакомство с Кавказом с Архыза, так как там теплее, а маршруты в этой местности легче. Первым делом, добравшись до посёлка, стоит по нему погулять. Местечко небольшое, поэтому обойти его можно меньше, чем за час. Но не путайте посёлок Архыз с одноимённым курортом, который находится дальше. Ресторанов в посёлке мало, но есть три места, которые мы можем смело рекомендовать. Это кафе Хижина, Горный воздух и Хычинная 1 (небольшая палатка, но готовят там вкусно). Если говорить о местных блюдах, то стоит попробовать хычины. Они чем-то напоминают чебурек или осетинский пирог. Их жарят в масле, поэтому они очень сытные. Чаще всего один хычин берут на двоих или даже на троих людей.



Стоит сказать о достопримечательностях. В посёлке есть джипы, их водители могут отвезти вас по готовым маршрутам и показать вам природные красоты этого места: софийские водопады, виды на гору Пештера и многое другое. Можно добраться до этих мест и пешком, однако это длительные переходы с перепадом высот, поэтому здесь нужно учитывать свои физические способности. Стоит отметить, что связь на большей части маршрута ловить не будет, так что надо уметь ориентироваться по картам и заранее подготовить офлайн приложения на смартфоне. Из простых пеших маршрутов в посёлке есть тропа к водопаду Казачий. Стоит учесть, что иногда там сходят лавины, поэтому проход может быть закрыт.



Напоследок стоит посетить курорт Архыз. Это горнолыжные склоны, находящиеся за посёлком. Он работает круглый год. Там можно подняться на высоту 2240 метров. Оттуда начинается экотропа, с которой можно увидеть красивые виды на горы Пшишь и София. Длина тропы 4 километра, она считается простой и подходит для людей любой физической подготовки.



После Архыза можно совершить переезд в Домбай. Стоит учитывать, что посёлок находится выше в горах, поэтому там будет холоднее, да и погода меняется быстрее.

Домбай — небольшой посёлок, который занимается горнолыжным и горным туризмом. Здесь можно найти большое количество ресторанов и отелей. Из достопримечательностей можно увидеть недостроенный отель Аманауз советской эпохи, советскую канатную дорогу, подвесной мост через реку Амануаз.



В посёлке много пеших маршрутов к различным водопадам и ущельям. Мы советуем вам совершить подъем на самую высокую точку посёлка (3200 метров) и посетить тебердинский заповедник.

На самую высокую точку можно подняться либо на классическом закрытом подъемнике, либо на открытом. Чтобы насладиться природой и насладиться пейзажами, стоит выбрать открытый подъёмник. Важно отметить, что именно открытый подъёмник идёт до самой высокой точки. С пика открывается вид на Кавказский хребет, есть возможность увидеть Эльбрус. Если говорить об инфраструктуре, то здесь отличий от привычных горнолыжных курортов нет. Единственное, что может смутить — облик всех построек. Они больше напоминают сараи или же простые деревенские дома, нежели специализированные здания.



Тебердинский заповедник очень большой, однако там есть один наиболее интересный маршрут вдоль реки Джамагат. Сам маршрут начинается от базы отдыха «Жемчужина». Маршрут легкий и очень красивый. В конце маршрута будет ждать приятный приз — нарзанные источники. Стоит отметить, что воду можно брать практически из всех источников, которые встречаются на пути. Например, между Домбаем и Тебердой есть река Шумка, вода которой насыщена серебром. Местные жители сами пьют воду оттуда.



Помимо перечисленных маршрутов можно посетить и другие, однако они более сложные и требуют специальной подготовки. Стоит также сказать, что есть большое количество частных компаний, которые могут организовать любой тур, исходя из ваших интересов. Это может быть как джипинг-тур, так и катание на лошадях. Мест для активного отдыха очень много, тем более по дороге в Домбай можно увидеть большое количество лошадей и коноводов, которые предлагают свои услуги.



Из Домбая добраться до аэропорта можно всего двумя способами: собственная/арендованная машина, заказной трансфер. К сожалению, общественный транспорт туда не ходит, а ближайшая железнодорожная станция находится в Черкеске, что в 122 километрах от Домбая. Дорога на машине до аэропорта в Минеральные Воды займёт 4 часа, столько же до Ставрополя.



В целом отдых получится насыщенным и увлекательным. Однако стоит учитывать, что здесь из достопримечательностей в основном природа. Также здесь сложности с транспортной доступностью, то есть придётся всегда иметь машину под рукой или же договариваться о трансферах заранее. Но, несмотря на небольшие минусы, этот край очень красив. Для ценителей природы это будет прекрасным местом для проведения отпуска. Помимо всего прочего, здесь немного прохладнее, чем в Сочи или же на Красной поляне, что также привлекает отдыхающих. Основной сезон для туристов начинается в июле, так как погода перестаёт быть переменчивой.



Однако, если вы не готовы к непростым дорогам и не всегда комфортабельным условиям, то вам стоит подумать перед тем, как посетить данные курорты, так как не все отели предоставляют комфортное проживание и вкусное питание. Но условия терпимы и приемлемы, если для вас важнее насладиться красотами региона.