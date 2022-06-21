Министр МВД Латвии Кристапс Эклонс: Латвийцы устали принимать украинских беженцев

Видимо, энтузиазм латвийцев на исходе – общественность устала принимать украинских беженцев. Об этом сообщил глава МВД Латвии Кристапс Эклонс.
В чем же причина усталости?
Министр МВД Латвии Кристапс Эклонс объяснил так: «Еще в феврале у многих были надежды, что все скоро закончится и разрешится, но этого не произошло… Сегодня у латвийцев энтузиазм угас, наступила усталость, и это понятно по-человечески. Я не скрываю, что есть сигналы от нескольких муниципалитетов о сложностях с дальнейшим размещением беженцев из Украины. Даже при сохранении существующего финансирования есть предприниматели, которые говорят: «Нет, мы остановимся». Нам следует искать другое решение».
Совершенно понятно, что маленькая страна с проблемами в экономике, не может потянуть такой поток украинских беженцев и их полное обеспечение – на сегодняшний день в Латвию прибыло около 33 тысяч украинцев. И их всех нужно содержать, а не только предоставлять жилье!
И беженцы все прибывают! По словам мэра Риги Мартиньша Стакиса, каждый день в Рижском центре поддержки беженцев регистрируется от 100 до 150 новых «гостей». Более того, прибывшие желают остаться в Латвии на более длительный срок.
А что же правительство Латвии?
Оно обратилось к руководству ЕС с просьбой о поддержке украинских беженцев. Разумеется, денежной.
На сегодняшний день, Латвия потратила более 100 млн евро на «гостей» из Украины. А потребности украинских беженцев растут – нужны деньги на жилье, еду, пособия.
Вот только мне не совсем ясно, а почему из 33 тысяч прибывших из Украины, несомненно, на долгий срок, даже треть из этого числа не особо хотят устроиться на работу? Хотя, разрешения получить в Латвии без знания государственного языка – как нечего делать!
Резонный вопрос многих латвийцев, а почему мы должны их содержать?
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