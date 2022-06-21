Арбак Хачатрян о новой системе спасения человечества: Когда рушится порочный мир, есть шанс создать справедливую форму правления

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июня 2022, 18:16 Олег Жданов

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Все думающее человечество внимательно следит за геополитической ситуацией в мире. События в Украине, бомбежки в Донбассе, беженцы, исковерканные человеческие судьбы, взрывоопасная ситуация в Южно-Кавказском регионе, ненасытные амбиции Турции, конфликты между США и Ираном, США и Китаем, Сирия, Тайвань, да всего и не перечислишь...

Почему человечество докатилось до опасной красной черты, кто повинен и как с этим справиться? Наш собеседник – независимый правозащитник и эксперт в области геополитики Арбак Хачатрян, который в отличие от многих политологов с точностью предсказал знаковые мировые события. Он на протяжении нескольких лет упорно выступает против действующей модели экономики, против преступной финансово-банковской системы. Хачатрян утверждает, что если страны в срочном режиме не выступят против этих подонков, которые ради своего господства и своих триллионов готовы пожертвовать странами и человеческим ресурсом, и не переориентируют экономику на служение народу, то человечество дойдет до точки невозврата. Несколько дней назад Папа Римский Франциск заявил, что в мире идет Третья мировая война. А наш собеседник уже устал говорить об этом. Он также предупреждал, что если в Америке президентские выборы выиграет «торгаш» Дональд Трамп, то он станет последним президентом могущественной Америки. Эксперт неоднократно предупреждал о конфликте в Карабахе и Украине. А в своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину перед Вильнюсской конференцией, Хачатрян просил вздернуть на виселице президентов Украины и Армении во избежание трагедий в Украине и в Карабахе. Отметил, что в ходе состоявшегося Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин также обратился к теме пагубной роли вороватых деляг. Он заявил, что именно они, а также смещение и потеря истинных человеческих ценностей сделали возможной трагедию на Украине. Будем надеяться, что спустя 20 лет лед тронулся.



Наш собеседник напомнил события, произошедшие в Средневековой Европе, как монархи разобрались с «ростовщиками» и их семьями, устроив «черную пятницу». По его словам, тысячелетиями уничтожали египетскую, римскую, византийскую, древне-европейскую культуры. «Место этих цивилизаций занял финансово-банковский монстр, запустивший в человечество свои метастазы. Последовательно подменялись истинные человеческие ценности, сегодня в авторитете не любовь к ближнему, а деньги, власть и законный грабеж граждан.



Эксперт отметил, что сегодняшние банкстеры, ничего не производя и не прилагая никаких усилий, заняты законным аферизмом - самообогащением. А в справедливой, честной системе – банк должен быть лишь местом временного хранения денежных средств (складом), выплат пенсий, зарплат, не более, а банкир – рядовым служащим, вроде завхоза, с фиксированной зарплатой.



Арбак Хачатрян обратил также внимание на то, что все международные организации, будь то Красный крест, ООН или Страсбургский суд финансируются из одного источника. «У всех международных структур одни и те же хозяева. И когда какой-либо народ избирает лидера страны, эти подонки делают все для того, чтобы президент или премьер данной страны стал их менеджером - брал от них кредиты, а потом заставлял на них работать свой же народ. А если кто-то противодействует системе, противится правилам игры и этот налаженный механизм дает сбой, то против данной страны тут же включаются санкции или развязывают войну».



Не без ехидства правозащитник поинтересовался у меня, куда пропали международные террористы. И в действительности, то нам все уши прожужжали, пугая ими, а сейчас они как в воду канули. Все банально, говорит эксперт, заказчик не дает денег, все брошено на Украину. «Украинская трагедия выявила главное слабое место – ни одно крупное государство, ни одна часть света не спасется, ни США, ни Европа. Это не третья мировая война, как утверждает Папа Римский, это уже идет уничтожение всего человечества. Страны обладают таким смертоносным оружием, что просто так изменить центр мира не получится. Оружие этого не допустит. Не спасется никто».



В ходе нашей беседы с Арбаком Хачатряном меня мучил лишь один вопрос, есть ли выход из этой патовой ситуации, что делать, и найдутся ли политики, которые хоть в этот раз прислушаются и серьезно воспримут слова человека, который предвидит ход событий, на первый взгляд, из жанра фантастики. Мой собеседник сразу уловил мое тревожное состояние и недоумение, отметив, что заглядывать в будущее, за черту реального времени - дело неблагодарное, и не надо обижаться, ведь порой люди просто не в состоянии воспринимать подобную информацию, и пошутил: «К Жюль Верну современники тоже относились с недоверием».



А на мой вопрос, Арбак Хачатрян ответил следующим образом: «Если страны знали бы спасительный путь, то не пугали бы друг друга санкциями и блокадами. Спасти человечество от погибели может только создание новой, действенной международной структуры. После Второй мировой войны для поддержания и укрепления международного мира и безопасности была создана Организация Объединенных Наций, в которую вошли руководители стран-участниц антигитлеровской коалиции. В течение какого-то периода, пока к власти в США не пришел актер Рейган, разваливший СССР при поддержке отечественных казнокрадов, им удавалось более или менее справляться со своей миссией. После этого Организация наглядно показала всю свою несостоятельность. Но из любой, даже тупиковой ситуации возможно найти выход. Во-первых, необходимо создать новую структуру, по регионам мира, с не более 17-18 постоянными представительствами, в которую войдут представители сверхдержав и региональных стран. Например, точка дислокации структуры в Южно-Кавказском регионе пусть будет находиться, скажем, в Тбилиси. Такие точки будут созданы по разным регионам - кавказский, африканский, европейский, латиноамериканский и т. д. Самое главное - сверхдержавы, которым сам бог предоставил возможность сохранять мир, будут надежными гарантами и ответственными за безопасность данного региона. Все решения будут приниматься сообща со странами данного региона. Маленьким государствам будет гарантировано, самое важное - стабильный мир и безопасность. Им с их мнимой независимостью, как шакалам, не придется метаться из стороны в сторону в поисках могущественных покровителей, да и перебегать из-под одного крыла под другое потеряет актуальность. Сверхдержавы должны также обеспечить и гарантировать населению региональных стран сохранение их культуры, языка, идентичности, национальных традиций. Все это будет прописано в уставе структуры. И поверьте мне, не каждому дано быть великим государством и народом, надо уметь толерантно относиться к малым странам. Что касается остальных вопросов: численности войск, финансирования и т. д. – эта тема дальнейшего совместного обсуждения. Я вас уверяю, что финансовые монстры, в сто раз больше и при том, по их меркам, законно «жрут», чем все население на земле. Только так можно стабилизировать ситуацию во всем мире. А создавая те или иные блоки и союзы, дело не выгорит. Как бы парадоксально это не звучало, но украинская драма предоставила шанс: спасти всех, выпрыгнув из окна горящего дома. Не надо забывать, что ядерные ракеты стоят на взводе, в таком раскладе победителей не будет, эту битву человечество проиграет Дьяволу. Концепция Дьявола - разделяй и властвуй, я предлагаю - объединяй и царствуй. Поэтому сейчас у нас есть шанс объединить страны, которые не стоят на коленях перед Мамоной. Нам выпала также возможность вернуть наши утерянные общечеловеческие ценности, только человеческий интеллект и ценности, начиная от любви к родине, к семье, не подлежат санкциям и конфискации. И те государства, которые хотят заслужить уважение, должны представить миру не свои материальные блага: банки, нефть, газ, а свой человеческий капитал. Только в этом случае мир спасется».