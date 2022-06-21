Глава ДНР Пушилин вручил награду донецкому врачу, спасшему новорожденных под обстрелами

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21 июня 2022, 17:01

Врцчение награды врачу Дмитрию Бессонову/ стоп-кадр из видеосюжета

В Донецке прошла церемония вручения награды врачу донецкого роддома, который спас под обстрелами беззащитных подопечных и персонал. Глава ДНР Денис Пушилин лично наградил медалью «За отвагу» Дмитрия Бессонова − врача Республиканского центра материнства и детства в Донецке.

При недавнем обстреле социального объекта именно хладнокровие и выдержка этого человека помогли избежать жертв при обстреле роддома террористами ВСУ.

Его поступок, как подчеркнул в своём приветственном слове Пушилин, восхитил всю республику.

Как сообщалось ранее, 13 июня при мощных обстрелах со стороны украинских формирований, персонал, и пациенты донецкого роддома эвакуировались в подвал. Однако доктор Бессонов, рискуя жизнью, находился вместе с новорожденными в реанимации, поскольку их нельзя было отключать от систем жизнеобеспечения.

Поступок донецкого медика, достойный восхищения и уважения, решили не оставлять не замеченным и власти ДНР.