Глава ДНР Пушилин вручил награду донецкому врачу, спасшему новорожденных под обстрелами

В Донецке прошла церемония вручения награды врачу донецкого роддома, который спас под обстрелами беззащитных подопечных и персонал. Глава ДНР Денис Пушилин лично наградил медалью «За отвагу» Дмитрия Бессонова − врача Республиканского центра материнства и детства в Донецке.
При недавнем обстреле социального объекта именно хладнокровие и выдержка этого человека помогли избежать жертв при обстреле роддома террористами ВСУ.
Его поступок, как подчеркнул в своём приветственном слове Пушилин, восхитил всю республику.
Как сообщалось ранее, 13 июня при мощных обстрелах со стороны украинских формирований, персонал, и пациенты донецкого роддома эвакуировались в подвал. Однако доктор Бессонов, рискуя жизнью, находился вместе с новорожденными в реанимации, поскольку их нельзя было отключать от систем жизнеобеспечения.
Поступок донецкого медика, достойный восхищения и уважения, решили не оставлять не замеченным и власти ДНР.