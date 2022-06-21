Патриарх Кирилл: «Современные воины совершают свой подвиг, как это делали святые подвижники»

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21 июня 2022, 16:40

Патриарх Кирилл, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл во вторник, 21 июня, посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского Минобороны РФ. Священник поговорил с военными, которые проходят здесь лечение, в том числе, и пострадавшие при участии в военной спецоперации РФ на Украине.

«Современные воины совершают свой подвиг, как это делали святые подвижники», − заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём обращении к ребятам. Священнослужитель добавил, что там, где есть движение вперед, там будут подвиг и победа.