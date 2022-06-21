Тренера Антона Ли приговорили к 15 годам тюрьмы за вероятное изнасилование ученицы

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21 июня 2022, 15:48 Александр Крохмаль, Журналист Источник: sport-express.ru

Фото: pixabay.com

Ещё в 2019 году Волгоград потрясла история, связанная с известным тренером Антоном Ли. Одна из его учениц обвинила наставника в изнасиловании.

Вся эта история показалась окружающим людям практически выдуманной и во многом не соответствующей действительности. Большая часть фактов была, как будто бы, придумана умышленно. А ещё заявительница и бывшая подопечная Антона рассказала об этом только спустя три года, в самый разгар конфронтации между двумя спортивными клубами. Более того, в конце 2020 года «жертва», рассказавшая всем об изнасиловании, трагически погибла в аварии. Она ехала в машине со своим 22-летним спутником, но водитель не справился с управлением и совершил опасный манёвр. В итоге девушка погибла. Парень потом не выдержал и покончил с собой.



Тем не менее суд по делу Антона Ли всё равно состоялся. На него пришли бывшие ученики, их родители и все неравнодушные к ситуации люди. Многие считали, что тренер абсолютно невиновен. Волгоградцы полагали, что Антона просто-напросто оклеветали. Суд всё же вынес свой неутешительный приговор – 15 лет колонии. Мама тренера вне себя от горя. Она заявила, что просто не знает, где здесь искать правду. История вышла и вправду слишком запутанной. Тренер же считает, что в такой ситуации истины вообще невозможно добиться. Большинство коллег Ли также не согласились с приговором. Они посчитали положение дел катастрофическим. В вину Антона никто из них не верит. Адвокаты тренера заявили, что приговор будет оспариваться, и что их подзащитный свою вину не признаёт. Но чем конкретно закончится всё это дело – пока что неизвестно.