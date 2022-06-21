Компенсация в размере 6,5 млн руб будет выплачена семьям пропавших без вести с буровых платформ «Черноморнефтегаза»

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21 июня 2022, 15:49

Глава республики Крым Сергей Аксенов, Kremlin Pool/globallookpress.com

Глава республики Крым Сергей Аксонов сообщил о выплатах в размере 6,5 млн рублей семьям пропавших без вести во время атаки ВСУ на буровые платформы «Черноморнефтегаза».



«С целью оказания помощи родственникам и близким пострадавших мною принято решение о внесении изменений в положение о компенсационных выплатах работникам предприятия ГУП РК «Черноморнефтегаз» для возможности выплат пропавшим без вести» , - написал Аксенов в своем Telegram-канале.



Он также поручил выплатить по 3 млн пяти гражданам, которых спасли с платформы №1.



Глава республики подтвердил, что поиски семи пропавших человек все еще продолжаются, и выразил надежду на их положительный исход.