Россияне начали испытывать сложности с доступом к Skype

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21 июня 2022, 13:27 Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com

Для жителей Российской Федерации могут заблокировать некоторые из сервисов компании Microsoft, сообщают «АБН».



Жители России могут испытывать определенные трудности при пользовании сервисов на облачной платформе live.com. Проблема заключается в доступе к таким система как, например: хранилище OneDrive, Skype, почтовый домен Outlook и прочие. Об этом рассказал Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.



Но если для этих систем критические обновления позже станут доступными, то игровые консоли полностью могут прекратить функционировать, что приведет к уходу пользователей на другие продукты или на пиратские платформы.