Забастовка железнодорожников началась в Британии

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21 июня 2022, 13:02

Фото: globallookpress.com

Самая масштабная забастовка железнодорожных рабочих началась в Великобритании 21 июня. Такого не случалось с 1989 года. Забастовка негативно повлияет на жителей страны, сообщает «АБН».



Большинство маршрутов прекратят движение 21, 23 и 25 июня. Оставшиеся будут работать по сокращенному графику.



Причиной забастовки стал план управляющей компании по изменению условий труда. Профсоюзу рабочих не понравилось, что им хотят заморозить повышенные зарплаты, сократить штат, а также увеличить продолжительность рабочего дня. Также в план управляющей компании входит сокращение проверок безопасности и закрытие всех касс по продаже билетов.



Организатором забастовки выступил морской и транспортный профсоюз RMT. Сотрудники которого обслуживают центральные вокзалы Лондона и большинство железных дорог Великобритании.



Всего в первый день забастовки предполагается 50 тысяч участников из компании Network Rail и еще 13 железнодорожных компаний, в том числе столичного метро.