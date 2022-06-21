Эксперт моды Рыкова рассказала о трендах этого лета

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июня 2022, 12:55

Фото: globallookpress.com

В тренде лета 2022 стала мини-юбка. Об этом «Вечерней Москве» рассказала эксперт моды Анна Рыкова.

Рыкова объяснила, что сейчас актуальны короткие платья и одежда с глубокими вырезами. Поэтому в этом сезоне не нужно бояться выглядеть откровенно и открыто.

«Европа до сих пор полностью не открылась после пандемии. Россия тоже долго была в самоизоляции. Свитшоты, костюмчики из футера и пижамы были суперпопулярными два года. Мода циклична, и она должна была кардинально сменить вектор направления и стать яркой, парадной, праздничной. Это и произошло летом 2022 года. Удобные и уютные вещи сменили облегающие наряды. Сейчас на пике популярности большие вырезы, мини-юбки, даже микроюбки, пайетки. Яркие монохромные образы, например желтые или оранжевые, — это суперстильно», — рассказала она.

По словам эксперта, самый главный тренд этого лета — это нескромность и яркое выражение себя.

В Москве 20 июня началась Неделя моды. Как сообщает мэр столицы Сергей Собянин, организаторы получили почти 900 заявок из 79 городов России. Также глава города отметил, что за время пандемии индустрия мода потерпела сильные убытки: дизайнеры потеряли многие площадки для продвижения, были разрушены цепочки поставок и значительно выросли закупочные цены на ткани.

Однако, мэр столицы обратил внимание, что Московская неделя моды – продуманная мера поддержки российских дизайнеров. Она будет проходить на площадках в лучших локациях города. Это, в свою очередь, положительно скажется на работе дизайнеров.