Жители России почтят память о погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания 22 июня 2022 года

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21 июня 2022, 11:53

Свеча памяти, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Приближается всероссийский День памяти и скорби, который приходится на 22 июня 2022 года. В этот день будет объявлена традиционная минута молчания в память о всех погибших в Великую Отечественную войну.

Общегосударственное мероприятие начнётся одновременно по всей территории страны в 12:15 по московскому времени. В это время в 1941 году советское радио и все доступные виды информационной связи передали обращение советского правительства о нападении нацистской Германии на СССР.

Учреждена гражданская акция по распоряжению главы государства Владимира Путина в 2020 году. Жители России таким образом сохраняют историческую память о Великой Отечественной войне. Ненадолго приостанавливается привычная деятельность, а также радио- и телевещание. На протяжении 22 июня в городах страны будет организовано возложение цветов к памятникам, состоятся митинги.