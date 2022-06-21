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Аргументы Недели Общество 13+

В России ограничили доступ к сайту The Telegraph

, 11:12

В России ограничили доступ к сайту The Telegraph
Ошибка соединения, Rouzbeh Fouladi / globallookpress.com

Роскомнадзор заблокировал одну из страниц сайта британской газеты The Daily Telegraph. 

На ней 23 февраля была размещена статья, посвященная военной спецоперации России на территории Украины.

Основанием для внесения в реестр блокировок стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации».

Сайт использует сетевой протокол https. Это значит, что блокировка одной из страниц приводит к блокировке всего сайта на территории РФ.

Ранее Роскомнадзор удалил тысячи фейков о спецоперации, которые распространяются в СМИ.

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