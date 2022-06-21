В России ограничили доступ к сайту The Telegraph

Роскомнадзор заблокировал одну из страниц сайта британской газеты The Daily Telegraph.
На ней 23 февраля была размещена статья, посвященная военной спецоперации России на территории Украины.
Основанием для внесения в реестр блокировок стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации».
Сайт использует сетевой протокол https. Это значит, что блокировка одной из страниц приводит к блокировке всего сайта на территории РФ.
Ранее Роскомнадзор удалил тысячи фейков о спецоперации, которые распространяются в СМИ.