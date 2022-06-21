В России ограничили доступ к сайту The Telegraph

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21 июня 2022, 11:12

Ошибка соединения, Rouzbeh Fouladi / globallookpress.com

Роскомнадзор заблокировал одну из страниц сайта британской газеты The Daily Telegraph.

На ней 23 февраля была размещена статья, посвященная военной спецоперации России на территории Украины.

Основанием для внесения в реестр блокировок стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации».



Сайт использует сетевой протокол https. Это значит, что блокировка одной из страниц приводит к блокировке всего сайта на территории РФ.



Ранее Роскомнадзор удалил тысячи фейков о спецоперации, которые распространяются в СМИ.