Предприятия Южного Урала развивают корпоративное волонтерство

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21 июня 2022, 08:22 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено региональным представительством НКСВ

Компании объединяют свои ресурсы и возможности под эгидой Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Челябинской области.

Состоялась рабочая встреча НСКВ в Челябинской области, представители социально ответственных предприятий обсудили совместные планы. Участники встречи решили создать общий план работы и активнее развивать партнерство при реализации программ корпоративного волонтерства.

Свидетельства о вступлении в НСКВ на встрече были вручены представителям Челябинского механического завода, компании «Галастор» и АО «АЗ Урал». С 2019 года к региональному представительству Совета присоединились уже 24 предприятия.

«Несмотря на непростую обстановку и адаптацию к новой реальности, компании продолжают поддерживать социальные и волонтерские инициативы, - прокомментировала Анастасия Беленкова, председатель НСКВ в Челябинской области. — Стремление бизнеса содействовать реализации целей устойчивого развития – основа практической деловой стратегии компаний, которой они продолжают придерживаться. Мы надеемся, что участников Совета станет еще больше, а совместная работа будет еще активнее. Благодаря объединению наших усилий мы напрямую содействуем улучшению жизни людей. Мы готовы к дальнейшему активному сотрудничеству в реализации социальных программ в Челябинской области».

Региональный управляющий ООО «Галастор» Ирина Котина отметила, что повестка устойчивого развития актуальна для компании, поэтому было решено присоединиться к национальному совету, чтобы обмениваться опытом с социально ответственными компаниями региона и развивать волонтерские проекты более эффективно и результативно.

Напомним, что в прошлом году по инициативе НСКВ в Челябинской области и при поддержке медиахолдинга «Гранада Пресс» был реализован экологический проект «Добрые дела для Таганая», приуроченный к 30-летию национального парка «Таганай». Участники НСКВ также присоединились к экологической акции «Сад Памяти» в Челябинском городском бору и акциям федерального проекта «Вода России» на озерах Челябинской области.