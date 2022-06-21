Ирина Умнова-Конюхова: «У Челябинска уникальный опыт по улучшению экологии»

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

21 июня 2022, 08:16 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Президент и основатель центра «Право мира» прокомментировала природоохранные инициативы Южного Урала.

В Челябинске завершился международный форум «Право будущего». Одной из ведущих тем, которые обсуждались в ходе мероприятия, стало экологическое право. Президент и основатель центра «Право мира» - одного из организаторов форума, супруга путешественника Федора Конюхова Ирина Умнова-Конюхова поделилась своим мнением об экологической ситуации на Южном Урале.

«До поездки в Челябинск я относилась к городу несколько предвзято, потому что слышала о плохой экологии. Приехав, была приятно удивлена: приличный воздух, много зеленых зон», - призналась в интервью Ирина Умнова-Конюхова.

В ходе своего визита она посетила трубопрокатный завод, где познакомилась с технологией «белой металлургии». Отдельно Ирина Умнова-Конюхова отметила экологический стандарт, разработанный в Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера. Компетенции, наработанные Южным Уралом, будут востребованы другими регионами страны.

«Это вселяет надежды, я думаю, что вы пойдете более ускоренными темпами по решению экологических проблем, - добавила президент и основатель центра «Право мира». - Челябинский опыт по улучшению экологии уникальный, его нужно транслировать».