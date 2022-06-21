Для развития Артёма глава города Вячеслав Квон ставит амбициозные задачи

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21 июня 2022, 07:40

глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон. фото из личного архива

Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон отчитался перед депутатам Думы о своей работе и деятельности возглавляемой им администрации в 2021 году. Представленный отчёт вызвал интерес иу депутатского корпуса, и у руководителей предприятий, организаций и ведомств, действующих на территории городского округа, представителей общественных организаций и объединений, и у простых горожан – зал артёмовского кинотеатра «Шахтёр» был полон.

Вячеслав Квон в своём отчёте остановился на основных итогах социально–экономического развития Артёмовского городского округа, в том числе на исполнении бюджета, использовании муниципального имущества, инвестиционной политике, вопросах обеспечения жизнедеятельности территории округа, строительстве жилья и содержании дорог, благоустройстве, охране окружающей среды, развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства, образовании и молодёжной политике, культурном строительстве, продвижении спорта, взаимодействии с общественными организациями и работе с обращениями граждан. Также глава рассказал о планах развития Артёмовского городского округа.

Вячеслав Квон подчеркнул, что, несмотря на неблагоприятные экономические условия, связанные с последствиями распространения ковида, администрации удалось сохранить положительную динамику по ряду макроэкономических показателей. Например, по вводу в строй жилья Артём стал вторым городом в Приморье, уступив пальму первенства лишь краевому центру.

Также Артём занимает в регионе второе место по обороту общественного питания (15,9 % от общекраевого уровня) и третье место по обороту розничной торговли (6,7 % в общекраевом обороте).

Достичь такого результата удалось во многом благодаря командной работе администрации, тесному взаимодействию с депутатским корпусом.

Вот как об этом рассказала еженедельнику «Аргументы неделi. Приморье» и «Восток-Медиа» депутат Думы Артёмовского городского округа Зарина Фардзинова:

«Мы тесно работаем и с главой, и с администрацией, потому что мы в одной команде. Работаем практически ежедневно и даже те вещи, которые не получаются по разного рода причинам, тоже переживаем вместе. Мы получаем практически ежедневный отклик от жителей нашего города, Обратная связь выстроена в администрации очень оперативно, у главы есть своя страница в соцсетях, чат в telegram-канале, он сам и его помощники оперативно отвечают на все запросы жителей. Знаете, нам в депутатской занятости стало даже чуть меньше работы по обращениям граждан. Потому что, повторю, администрация работает очень оперативно, они отрабатывают очень точечно, адресно по всем обращениям, организуют обратную связь по выполнению поручений главы. Конечно, как в любом управлении есть шероховатости, есть свои подводные камни, которые связаны с долгосрочным планированием, с желанием сделать большее в узких бюджетных рамках и ограничениях… Тем не менее в своём отчёте Вячеслва Васильевич очень много говорил про будущее Артёма и его позиционирование. Важно, что сегодня каждый житель нашего города чувствует на себе пусть маленькую, но ответственность за то, что происходит, и чувствует на себе маленький успех того большого дела, которое мы делаем все вместе. Для этого сегодня есть много инструментов – и инициативное бюджетирование, и губернаторские проекты, которые позволяют жителям самим определять, что им нужно улучшить или благоустроить. И меня очень радует, что та инициатива, которая исходит от них, её слышат в администрации городского округа, и даже в крае. Это такая классная колаборация, которая позволяет масштабировать наши желания при поддержке федеральных органов власти, при поддержке людей и по их инициативе. Я сегодня благодарила главу за решение проблемы по моему избирательному округу – Кневичи, которая не решалась тридцать лет. Глава пообещал, теперь она точно будет решена».

Председатель Совета директора руководителей крупных и средних предприятий Артёма, директор Приморского филиала Авиакомпании «Аврора» Дмитрий Тыщук рассказал нашему изданию, что его очень впечатлили цифровые показатели проделанной работы, приведённые главой Артёмовского городского округа в своём отчёте.

«Несмотря на действительно очень сложный период, который прошёл за эти два пандемийных года, результаты достигнуты неплохие, цифры это наглядно демонстрируют. Знаете, перед отчётом главы администрации я поговорил с коллективом, поговорил с работниками, поинтересовался их мнением об изменениях в городе. Так вот и жители Артёма, и те, кто посещает город изредка, гости – все они не могут не заметить те позитивные изменения, которые происходят. И конечно, всё это благодаря той команде, которая работает под началом главы, личному вкладу Вячеслава Васильевича, потому что его энергия, личная вовлечённость во все процессы действительно даёт эффект. И мы видим, что изменения, которые происходят в городе, это только начало реализации стратегии по развитию города. Строятся дороги, ремонтируются мосты, благоустраиваются территории… Мы видим, как будет город дальше развиваться. Понятно, что всё непросто, но это стоит очень дорогого, поэтому большое спасибо всей администрации Артёмовского городского округа и её главе.

Как председатель Совета директоров хотел бы ещё раз подчеркнуть, что идея его создания – задумка абсолютно главы Артёма. Вячеслав Васильевич придумал объединить руководителей города, это очень важно – вообще взаимодействие деловых кругов с властями. Все хорошо видели, как в видео-презентации обозначили цель работы администрации: Понимаем. Слышим. Делаем. Это не просто слова, это действительно так и есть. Может, я не в той последовательности назвал, но тем не менее… Мне это запало, и действительно на деле происходит именно так. Например, мы выстроили диалог с главой так – мы собираем в коллективе вопросы, которые волнуют наших работников, передаём их в администрацию. Они сразу готовят ответы. Конечно, не всё можно решить в момент, тем не менее многое уже сделано. И это сегодня прозвучало в отчёте главы, и это действительно исполнено».

С руководителем одного из крупных предприятий городского округа полностью согласна председатель Общественной палаты Артёмовского городского округа Татьяна Данилова.

«Глава артёмовской администрации показал замечательную презентацию, отчёт получился полным, абсолютно достоверным, раскрыты все моменты, которые были сделаны. Хорошо показано финансирование, как никогда всё было представлено чётко, понятно и ясно: финансирование было стабильным, мы увидели, что бюджет города растёт. И это благодаря тому, что налажено взаимодействие, активно используются возможности получения поддержки вышестоящих бюджетных организаций, софинансирования и получения средств на реализацию национальных проектов. В результате в нашем городе очень многое делается для его преобразования, мы это видим, в последнее время особенно. И это очень приятно горожанам. Люди отмечают, что действительно всё делается качественно.

Надо сказать, что всегда в таких крупных проектах и их реализации участвует ещё и общественность. Мы даём администрации свои советы, рекомендации и заметьте, к ним прислушиваются. Прислушиваются всегда и принимают участие в работе совместных комиссий, на которых всё очень детально обсуждается. И безучастных в обсуждениях не бывает. И просто инициативных жителей, и активных общественников у нас в городе очень много. И, конечно, обсуждения проходят всегда бурные, но с хорошим результатом.

Приятно то, что в отчёте были выделены и перспективы, к которым мы стремимся. Всё будет реализовано, я в этом просто уверена. Потому что есть деятельный глава администрации, а у него на кого опираться, есть команда, и сам он человек очень дальновидный. Ну а мы, общественники, будем ему помогать».

О помоще главе Артёмовского городского округа в дальнейшем развитии территории заявил и зампредседателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного Собрания Приморского края Игорь Шауфлер.

«Мы видим, как город преображается, улицы асфальтируются, всё движется в направлении роста, город развивается семимильными шагами, чувствуется здесь и помощь депутатского корпуса, и краевой администрации, и депутатов Законодательного Собрания края. Но главное – глава сильный, опытный, умеет работать с людьми, знает чаяния и нужды народа, и своевременно откликается на них. На мой взгляд, отчёт был полным, масштабным, депутаты приняли его, и дай бог, чтобы наш город продолжил развиваться так же под руководством Вячеслава Васильевича, он много делает для улучшения жизни. У нашего города самые большие перспективы,

Личность руководителя важна для организации результативной командной работы, сильный организатор может эту команду собрать, объединить, сплотить и направить в нужное русло. И таким руководителем как раз и является Вячеслав Квон, он смог и депутатский корпус Артёма вокруг себя объединить, сплотить и сформировать, чувстуется опыт. А в результате есть слаженная работа исполнительной власти и представительного органа муниципалитета.

Важна, безусловно, и поддержка краевой власти. Артёму здесь повезло, на сегодняшний день он самый «богатый» город, его представляют сразу три депутата в Законодательном Собрании Приморья, в том числе председатель краевого заксобрания и председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан, а также ваш покорный слуга. Мы стараемся, работаем в этом направлении».

Сергей СЕМЁНОВ