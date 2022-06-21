Региональные выплаты для участников спецоперации установят на Южном Урале

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21 июня 2022, 07:15 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Областные меры поддержки дополнят федеральные.

В Челябинской области введут региональные меры социальной поддержки участникам спецоперации на Украине. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер. Соответствующий законопроект внесен в Законодательное Собрание.

Единовременная выплата предназначается для военнослужащих, сотрудников Росгвардии, волонтеров и граждане, выполняющие задачи и работы на территориях ДНР и ЛНР.

Военнослужащим, командированным и волонтерам, получившим ранения, единовременно выплатят 300 тысяч рублей. Тем, кто стал инвалидами вследствие ранения, - 500 тысяч рублей. Семьи погибших военнослужащих получат 1 миллион рублей, а родственники умерших командированных и волонтеров – по 200 тысяч рублей каждому из членов семьи.