О подвиге защитников Брестской крепости помнят в далёкой Находке

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21 июня 2022, 04:46

фото: Музейно-выставочный центр города Находка

В преддверии 22 июня - Дня памяти скорби в Музейно-выставочном центре Находки провели очередную встречу со школьниками города. Ученикам первых-пятых классов 24-ой находкинской школы рассказали о крепости-герое Бресте и мужестве её гарнизона.

81 год назад, ранним утром 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на нашу родину – Советский Союз, началась Великая Отечественная война. Брестская крепость и её защитники одними из первых встретили врага и проявили такую воинскую доблесть, что их подвиг стал примером стойкости и беззаветной любви к своей земле, своему народу.

Находкинские школьники посмотрели документальный фильм, рассказывающий о том, в каком сложном положении оказалась Брестская твердыня, и как героически противостояли натиску врага её защитники даже оказавшись полностью изолированными от мира.

Ребятам рассказали несколько удивительных историй и познакомили с редкими и малоизвестными фактами, которые сотрудник Музейно-выставочного центра Находки узнала от экскурсоводов музея «Брестская крепость».

Истории нескольких настоящих экспонатов – камней из фортов и капониров крепости произвели сильное впечатление на ребят и вызвали у них множество вопросов.

Также школьников познакомили с книгой известного советского писателя Сергея Смирнова, посвятившего изучению и исследованию подвига защитников Брестской крепости многие годы.

Программа «Брестская крепость» существует в Музейно-выставочном центре Находки с 2014 года и пользуется огромной популярностью у юных жителей портового города самого разного возраста. По словам сотрудников Музейно-выставочного центра, равнодушных и скучающих на этой программе не бывает.