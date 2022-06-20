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В Санкт-Петербурге найден «похититель Фортуны»

, 22:31

В Санкт-Петербурге найден «похититель Фортуны»
Фото:globallookpress.com

Этот петербуржец получит срок за похищение дорогостоящего предмета, сообщают «Невские Новости».

Из стоматологической клиники украли статуэтку богини удачи стоимостью 30 тысяч рублей. Оказалось, что житель Петербурга продал ее, а полученными деньгами распорядиться по своему усмотрению.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, а статуэтку вернули на место.

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