В Санкт-Петербурге найден «похититель Фортуны»

Этот петербуржец получит срок за похищение дорогостоящего предмета, сообщают «Невские Новости».
Из стоматологической клиники украли статуэтку богини удачи стоимостью 30 тысяч рублей. Оказалось, что житель Петербурга продал ее, а полученными деньгами распорядиться по своему усмотрению.
Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, а статуэтку вернули на место.
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