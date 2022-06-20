Депутат Госдумы заявил, что подбитые недалеко от Крыма буровые вышки к туризму отношения не имеют

Аргументы Недели → Общество 13+

20 июня 2022, 21:24

Фото: Serguei Fomine / globallookpress.com

Буровые вышки «Черноморнефтегаза», находящиеся в 30-ти километрах от украинского острова Змеиный, сегодня утром подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк заявил, что «к туристической инфраструктуре это не имеет никакого отношения».



Алексей Черняк заверил, что полуостров находится в полной безопасности.



«Платформы находились далеко от территории полуострова», - отметил депутат.



Чуть ранее на вопрос СМИ о возможных в дальнейшем повторных обстрелах глава Крыма Сергей Аксенов ответил, что территория полуострова прикрыта средствами ПВО.



