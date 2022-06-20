Военные России и ДНР за сутки уничтожили более 40 украинских боевиков

Военные России и Донецкой народной республики за сутки уничтожили более 40 украинских боевиков.
Народная милиция ДНР в понедельник вечером опубликовала сводку.
По информации от СЦКК ДНР, с начала 20 июня противник выпустил более 280 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и ствольной артиллерии разных калибров.
Огонь велся по районам 10 населённых пунктов Республики. В результате обстрелов ранены пять мирных жителей, в том числе десятилетний ребенок. Повреждено 16 жилых домов.
За эти сутки совместными действиями военнослужащих ДНР и российских военных уничтожены разные вражеское вооружение и военная техника. Уничтожены более 40 человек личного состава.
При исполнении воинского долга погибли два защитника ДНР. Семь воинов за сутки ранены.