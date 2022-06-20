Военные России и ДНР за сутки уничтожили более 40 украинских боевиков

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20 июня 2022, 21:42

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Военные России и Донецкой народной республики за сутки уничтожили более 40 украинских боевиков.

Народная милиция ДНР в понедельник вечером опубликовала сводку.

По информации от СЦКК ДНР, с начала 20 июня противник выпустил более 280 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и ствольной артиллерии разных калибров.

Огонь велся по районам 10 населённых пунктов Республики. В результате обстрелов ранены пять мирных жителей, в том числе десятилетний ребенок. Повреждено 16 жилых домов.

За эти сутки совместными действиями военнослужащих ДНР и российских военных уничтожены разные вражеское вооружение и военная техника. Уничтожены более 40 человек личного состава.

При исполнении воинского долга погибли два защитника ДНР. Семь воинов за сутки ранены.