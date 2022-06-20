Священнослужитель Колотвин объяснил, какие продукты можно есть в Петров пост

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20 июня 2022, 16:47

Фото: globallookpress.com

С 20 июня начинается православный пост – Петров пост. «Вечерняя Москва» узнала у настоятеля храма Воздвижения Креста Господня в Митино священника Стахия Колотвина, какие продукты разрешены в этот период, а от чего стоит воздержаться.

Длительность Петрова поста ежегодно меняется. Всё зависит от даты празднования Пасхи. Самый короткий пост длится всего 8 дней, самый длительный — 6 недель. Заканчивается он 11 июля.

«Петров пост считается нестрогим по сравнению с постом Великим. Все дни, кроме среды и пятницы, верующим разрешено есть рыбу. Кроме того, по субботам и воскресеньям дозволяется выпить вина, но в умеренных количествах», – рассказывает священник.

Нельзя во время поста есть мясо, молочную продукцию и яйца. Лучше употреблять фрукты и овощи, орехи, мед и растительную пищу. По традиции в Петров пост едят постные щи, холодную постную окрошку и ботвинью (холодный суп на кислом квасе. — «МВ»). Готовить их стоит по средам и пятницам. Именно в это время действуют наиболее строгие ограничения.

«К слову, если в Великий пост, который длился в этом году с 7 марта по 23 апреля, верующие следовали правилам, то в Петров пост ограничения в еде и в досуге — мягкие», — отмечает Стахий Колотвин.

Служители церкви отмечают, что люди, которые в этот период болеют и лечатся, могут попросить у священника благословения на то, чтобы есть в пост молочные, мясные и другие продукты. Если же человек лежит в больнице, то он может не поститься.

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» протоиерей Александр Константинов ответил на вопросы об ограничениях «Вечерней Москве» о Петровом посте.

Вопрос 1. Можно ли устраивать свадьбу или отмечать день рождения в Петров пост?

Жениться во время поста церковь не рекомендует: в этот период в храмах не проводят обряды венчаний. Также парам лучше воздержаться от зачатия ребенка. Исполнение супружеского долга все-таки возможно, но при обоюдном желании жены и мужа. Если же на этот период попадают семейные торжества — дни рождения, юбилеи, то лучше отметить их скромно в узком кругу, без танцев и песен, а также ограничивая себя в еде и алкогольных напитках.

Вопрос 2. Разрешено ли стричь волосы?

Посещать парикмахерскую в пост не стоит. Иначе это может плохо сказаться на состоянии ваших волос. А также считается, что из-за этого от вас может уйти удача и покинуть счастье.

Вопрос 3. Можно ли шить, заниматься рукоделием?

Во время поста нельзя брать иголку в руки и что-либо шить, чтобы «не зашить» себе счастливую жизнь и не привлечь неприятности.

Вопрос 4. Что делать, если просят денег в долг или нужно занять их?

Давать деньги в долг в дни поста считается плохим предзнаменованием. Также не стоит самим одалживать деньги. Таким образом можно притянуть финансовые проблемы.

Вопрос 5. Есть ли еще какие-то запреты в повседневной жизни?

Пост — это самое подходящее время, чтобы подумать над своим поведением. Проводите больше времени с близкими, помогайте им. Притом близкими в данном случае являются все те люди, с которыми мы живем по соседству, работаем вместе. И если они попросили вас о помощи — не стоит отказывать. Кроме того, надо стараться не ругаться матом. Рекомендуется во время поста делать больше добрых поступков. Также нежелательно смотреть телевизор и посещать развлекательные сайты в интернете.