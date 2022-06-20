Евродепутат от Латвии Сандра Калниете обеспокоена тем, что Европа платит России

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

20 июня 2022, 16:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете поделилась своим мнением о том, что сегодня происходит в коридорах ЕП. Её беспокоит Россия и Украина…



Один из самых обсуждаемых моментов в коридорах ЕП – предоставление Украине статус кандидата в Евросоюз:



«Да, это должно быть сделано, но в коридорах ЕП все чаще поговаривают, что некоторые страны ведут осторожные консультации о том, как избежать этого решения. Как объяснил мне один высокопоставленный французский чиновник: «Мы не хотим проблем в ЕС». Поэтому Латвия, страны Балтии должны интенсивно работать, чтобы решение в пользу Украины состоялось. Это самое малое, что мы можем сделать, поскольку каждый месяц мы перечисляем Кремлю 40 млрд евро за энергоресурсы, и тем самым финансируем вооружение России, а обещанные поставки вооружения Украине непростительно задерживаются», - заявила евродепутат.



Как на мир повлияет Латвия? Чем повлияет? Интересно мне…