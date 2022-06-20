Депутат Сейма Латвии Рамона Петравича: Из-за моей традиционной ориентации я не смогла попасть в центральный парк Риги

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

20 июня 2022, 16:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

В прошедшие выходные в Риге завершился Рижский прайд, который проходил в самом центре столицы Латвии. Но не все было так «радужно» для людей традиционной ориентации. Своими мыслями с балтийским бюро «Аргументы Недели» поделилась экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича.





«Я женщина традиционной ориентации. Более того, многодетная мать, жена. То, что я увидела в эти выходные, повергло меня в шок! Прежде всего, мероприятие проходило в нашем Верманском парке – место отдыха для всех желающих в самом центре города. Каково же было мое удивление, когда меня не пустили в этот парк! Не пустили. Извините, я еще депутат главного органа власти Латвии и не имею возможность пройти в парк?! Как это объяснить? Оказывается, публичное место в центре Риги стало вдруг «приватным»… Интересно, а кто оплачивал эту «приватность»? На прайд пришли тысячи людей и не только из Латвии, но и были украинцы… Я понимаю, что Рижский прайд проходил вместе с Киевским, но уместно ли это делать сейчас? Все мы знаем, какое положение сейчас на Украине, а тут молодые мужчины, разукрашенные, радужные, обмотанные флагами – что делают? Я увидела только агрессию! Да, я хотела поговорить с участниками прайда, понять их ценности, желания… Это нормально! Увы, меня не пустили в парк! Вы только подумайте, людям с традиционной ориентацией невозможно пройти в публичное место! Это просто ужас! Получается, что нас насильно вынуждают сменить «сексуальное направление»! Хочешь гулять в выходные – возьми радужный флаг! Теперь об агрессии. Я такой злобы просто не видела давно – молодые люди показывали тем, кто был за периметром парка, простите, «третий палец» - мол, мы теперь главные! Этот весь ужас, что я увидела – мужчины, извините, с оголенным задом в женских париках и чулках в сеточку… Разве это эстетично? Любые отношения должны быть красивыми. Любой человек в праве выбирать себе своего партнера, но зачем же так пошло, грубо? Разве мы, традиционные семьи, позволяем публично показывать свои интимные чувства, ходить в непонятных вещах, показывать людям «третий палец». Это уже слишком! Просто слишком! Страшно за то, что рядом с этими людьми были маленькие дети!!! Они же все впитывают как губки! Чему они научатся? Я уверена, что ценности в Латвии изменились – чистота, нежность, эстетика, увы, ушли… А что же останется? Мне становится просто страшно!»

Я бы добавила, что в Рижском прайде принимали участие и члены правительства… Меня удивил, например, министр здравоохранения Даниэль Павлютс, у которого не так давно родились дети… Он с удовольствием присутствовал на прайде, веселился, пил пиво из пластиковых стаканчиков… Я не хотела верить слухам, что г-н министр «любит оба пола»… Теперь я в сомнениях…





Но больше всего меня поразил мэр Риги Мартиньш Стакис, который открыл окно Думы и вывесил флаг ЛГБТ, а также поздравлял всех участников… Насколько я знаю, у мэра Риги есть жена, сын… Или так хочется «усидеть» на теплом месте, что «любой окрас» примешь?





Латвию накрывает обычный разврат! Что будет с многострадальной страной?