Эксперт Лапа объяснила, как смягчить акклиматизацию для организма

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20 июня 2022, 16:10

Фото: globallookpress.com

При перелете или переезде на дальние расстояния, организм способен испытывать большой стресс. Об этом подробнее информирует «Вечерняя Москва».

Врач-терапевт Людмила Лапа подсказала, как можно быстро привыкнуть к новым климатической обстановке.

Стоит отметить, что поезд благоприятно вводит в новую климатическую зону, так как передвижение происходит медленно, спокойно. При перелете же все происходит резче.



«Поэтому, когда мы через три часа прилетаем в другой регион, это достаточно большой стресс для организма, сосудов, иммунной системы. Если еще и с холода в жару, как часто бывает, то это уже нагрузка сродни стрессовому состоянию всего организма», — сообщила Лапа.



Как избежать стресса для организма?



«Не нужно перегружать себя, переедать, напиваться до определенных сложных состояний, когда организм не адаптирован», — убедила специалист.



Нужен отдых около трех дней. При этом, людям с сахарным диабетом или другими клиническими заболеваниями, не стоит менять климатическую зону, иначе приступ может повториться.