Эксперт Лапа объяснила, как смягчить акклиматизацию для организма

При перелете или переезде на дальние расстояния, организм способен испытывать большой стресс. Об этом подробнее информирует «Вечерняя Москва».
Врач-терапевт Людмила Лапа подсказала, как можно быстро привыкнуть к новым климатической обстановке.
Стоит отметить, что поезд благоприятно вводит в новую климатическую зону, так как передвижение происходит медленно, спокойно. При перелете же все происходит резче.
«Поэтому, когда мы через три часа прилетаем в другой регион, это достаточно большой стресс для организма, сосудов, иммунной системы. Если еще и с холода в жару, как часто бывает, то это уже нагрузка сродни стрессовому состоянию всего организма», — сообщила Лапа.
Как избежать стресса для организма?
«Не нужно перегружать себя, переедать, напиваться до определенных сложных состояний, когда организм не адаптирован», — убедила специалист.
Нужен отдых около трех дней. При этом, людям с сахарным диабетом или другими клиническими заболеваниями, не стоит менять климатическую зону, иначе приступ может повториться.