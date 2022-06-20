Челябинскую школьницу наградили за проект о вкладе Урала в строительство БАМа

Анастасия Шкерина стала победителем конкурса «Моя страна – моя Россия».
Школьница из Челябинска Анастасия Шкерина получила специальный приз XIX Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Ее работу «Вклад Урала в строительство БАМа. Легенды БАМа» отметили в номинации «Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны». ОАО «РЖД», как партнер номинации, вручило девушке денежную премию.
Анастасия Шкерина предложила запечатлеть память о строительстве Байкало-Амурской магистрали. Ее проект предполагает создание передвижной фотовыставки «Архитектура движения. БАМ- 50», подготовку книги почета строителей и работников БАМа, запуск цикла радиопередач «Легенды о БАМе». Комментируя итоги конкурса, Анастасия Шкерина отметила, что высокая оценка экспертов дала ей дополнительную мотивацию для реализации всех намеченных планов.
Добавим, что всероссийский конкурс был организован президентской платформой «Россия – страна возможностей». В рамках него были отмечен 81 проект, направленный на социально-экономическое развитие территорий.