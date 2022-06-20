Южноуральским полицейским вручили почетные грамоты и благодарности

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20 июня 2022, 13:23 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области

Отмечена работа сотрудников, находящихся в командировке на Северном Кавказе.

Начальник главного управления МВД России по Челябинской области Михаил Скоков с рабочим визитом посетил Ставропольский край. Он дважды побывал на пункте пропуска Затеречный, где служат южноуральские полицейские. Начальник главка оценил организацию работы и условия пребывания, а также пообщался с личным составом.

Михаил Скоков вручил почетные грамоты и благодарности 53 сотрудникам из Челябинской области, завершающим полугодовую служебную командировку. В ближайшее время они вернутся домой, к семьям.

Их сменит новый сводный состав, который недавно прибыл на Северный Кавказ. Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков провел для личного состава инструктаж и особо подчеркнул важность служебной дисциплины и профессионального подхода. В течение следующих 6 месяцев полицейские из Челябинской области будет помогать местным правоохранительным органам.