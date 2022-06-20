Южноуральцев приглашают присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти»

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20 июня 2022, 08:36 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Источник: деньпамяти.рф

Она завершится в День памяти и скорби.

Ежегодно 22 июня проходит общенациональная акция «Свеча памяти». По всей стране люди зажигают свечи в память о тех, кто пожертвовал жизнью ради Победы. Акция проходит онлайн на платформе деньпамяти.рф.

«Свеча памяти» завершит ежегодную всероссийскую благотворительную акцию «Красная гвоздика», которую проводит фонд «Память поколений». Все собранные с 21 апреля средства фонд направит на медицинскую помощь ветеранам.

В период с 1941 по 1945 было призвано свыше 324 тысяч южноуральцев, из них более 120 тысяч не вернулись домой. Сведения об участниках Великой Отечественной войны собраны на портале «Вспомним всех поименно».