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Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

Южноуральцев приглашают присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти»

, 08:36 Источник: Правительство Челябинской области

Южноуральцев приглашают присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти»
Источник: деньпамяти.рф

Она завершится в День памяти и скорби.

Ежегодно 22 июня проходит общенациональная акция «Свеча памяти». По всей стране люди зажигают свечи в память о тех, кто пожертвовал жизнью ради Победы. Акция проходит онлайн на платформе деньпамяти.рф.

«Свеча памяти» завершит ежегодную всероссийскую благотворительную акцию «Красная гвоздика», которую проводит фонд «Память поколений». Все собранные с 21 апреля средства фонд направит на медицинскую помощь ветеранам.

В период с 1941 по 1945 было призвано свыше 324 тысяч южноуральцев, из них более 120 тысяч не вернулись домой. Сведения об участниках Великой Отечественной войны собраны на портале «Вспомним всех поименно».

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