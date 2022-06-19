Изоляция способна «подстегнуть» иммунитет

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19 июня 2022, 22:32 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

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Ученые из института медико-биологических проблем провели специальное исследование, рассказывающее еще больше интересного о человеческом организме и его иммунитете. В ходе этого исследования они выяснили, что непрерывное пребывание в изолированном помещении в течение двух недель активируют у человека врожденный иммунитет.

В эксперименте принимали участие шестеро добровольцев: четверо мужчин и две женщины. Все они две недели находились в герметичной камере площадью 10кв.м. и объёмом 50куб.м. Влажность , давление, температура и уровень кислорода поддерживались там на постоянном уровне.

"Мы исследовали образцы крови участников и анализировали состояние их врождённого иммунитета" - заявил заведующий лабораторией физиологии иммунной системы ИМБП РАН Сергей Пономарев, "Анализы проводили дважды до эксперимента, три раза во время и через неделю после". Врожденный иммунитет - это первая линия защиты организма от патогенов. На любую опасность они реагируют практически молниеносно. Наиболее распространённая группа этих рецепторов называется TLRs.​ Как оказалось, в условиях изоляции количество иммунных клеток в крови и особенно имеющих на своей поверхности рецепторы TLRs в среднем увеличились в 2 раза. Также почти в 2 раза в крови увеличился уровень стрессовых гормонов. И наконец, во время изоляции клетки врожденного иммунитета в разы активнее синтезировали цитокины. Это уже говорит о достаточном уровне успеха в проведении данного эксперимента.​