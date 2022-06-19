Из-за санкций дорожают билеты в Европу

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19 июня 2022, 22:22 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

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Поездки в страны Европы сейчас становятся длиннее и куда дороже, чем раньше. Изменения идут практически во всех аспектах. Медианная стоимость билетов из РФ в Европу, забронированных на лето с мая по середину июня, выросла за год до 61.33 тысяч рублей, что составляет почти 88%. Средняя продолжительность поездок выросла на 9.8%, до 18 дней. Глубина бронирования увеличилась до 50 дней, что составляет 8.4%. Именно эти данные были приведены спецсервисом "Яндекс. Путешествия".

Представитель организации OneTwoTrip Елена Шелехова такую тенденцию подтверждает. Но при этом, она приводит иные цифры. Согласно ее данным, 42% билетов в нынешние дни продается за 2-3 месяца до поездки против 25% годом ранее. А в "Туту. Ру" заявляют, что средняя стоимость перелета из Москвы в Милан и обратно выросла за год в 2.4 раза, до 83.1 тысяч рублей. В Барселону билеты серьезно подорожали, почти в 2.5 раза. Их стоимость уже превышает 73 тысячи рублей.​

Такая динамика объясняется ухудшением ситуации с логистикой. Почти во все страны Евросоюза после закрытия ими своего воздушного пространства можно полететь только с пересадкой. Доля стыковочных билетов выросла в общей структуре продаж за год выросла с 26 до 48%.​