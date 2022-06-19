Чиновники хотят разрешить застройку рекреационных зон в Хабаровске

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

19 июня 2022, 21:13

Хабаровчане рискуют остаться без мест для отдыха в тенистых тихих местах - у горожан буквально пытаются отобрать рекреационные зоны краевой столицы. Департамент архитектуры, строительства и землепользования хабаровской администрации собирается позволить возводить высотные гостиницы и апартаменты в таких зонах.



Глава одного из отделов департамента архитектуры, строительства и землепользования Иван Стицкий выступил с инициативой о таком разрешении. Если, как настаивает чиновник, изменения будут внесены в регламент для рекреационных зон Р-3 - туда как как основной вид использования внесут гостиницы и апартаменты различной этажности - спрашивать мнения местных жителей больше никто не станет. Ранее настоящая битва разразилась вокруг рекреационной зоны у парка «Динамо», которую отстаивали горожане, общественники и партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ.



Депутат городской думы, член СРЗП Мария Огненная назвала удивительным то, что с инициативной об изменениях вышел сам департамент архитектуры (в лице Стицкого). Она указала, что теперь пройдут публичные слушания, и жителям, по ее мнению, необходимо будет обозначить свою позицию, поскольку именно их собираются лишить возможности повлиять на решение о застройке зон Р-3 высотными зданиями. Она привела пример: что, если свечки в 14-16 этажей вдруг вырастут вокруг любимых хабаровчанами прудов? А спрашивать-то хабаровчан после и не станут…



Ранее комиссия по правилам землепользования и застройки признала состоявшимися слушания по разрешению использования участка между парком «Динамо» и городскими прудами, несмотря на то, что застройщик - «Дальвостокстрой» - проект не предоставил. До сих пор остается загадкой, что появится в рекреационной зоне рядом с парком. Еще в 2015 году администрация краевой столицы продала участок с двумя бараками «Дальвостокстрою», который выступал единственным участником аукциона. Тогда территория в 14 528,10 кв.метров ушла за 3,2 млн рублей. Сначала говорилось о том, что на этом участке будет возведена гостиница, потом - жилые свечки. СРЗП выступала решительно против любой застройки этой территории.