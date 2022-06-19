Почему Disney не откажутся от «Пиратов Карибского моря»

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19 июня 2022, 20:32 Мариам Зейналян

«Пираты Карибского моря» самая популярная франшиза Disney

После пяти фильмов «Пираты Карибского моря» и ожидаемой перезагрузки, находящейся на подходе, похоже, что Disney не собираются препятствовать развитию своей франшизы. И это несмотря и скандальную историю с Джонни Деппом, которая к счастью, совсем недавно закончилась.

Первая часть «Проклятие Чёрной жемчужины», вышла в 2003 году и достигла невероятных высот. В «Пиратах Карибского моря» мы видим и фэнтези, и приключения, и комедию. Столько юмора, столько тайн, столько опасностей. Это увлекательная история о пиратах, которые предали своего капитана, высадив его на остров и завладев несметными богатствами. Фильм собрал более 650 миллионов кассовых сборов и пять номинаций на «Оскар». Зрители продолжали любить вселенную на протяжении всех пяти фильмов, и все они считаются успешными с любой точки зрения.

Существуют причины из-за которых Disney хочет отказаться от этой франшизы, но тот факт, что это одна из немногих крупных франшиз, созданная ими, не позволяет отказаться от нее. Результаты кассовых сборов показывают, что даже несмотря на «проблемную» пятую часть, они по-прежнему пользуются огромным спросом.



Такое заявление очевидно и имеет смысл, поскольку компания создала её сама. Несмотря на то, что Disney ныне владеет такими франшизами, как киновселенная Marvel и «Звёздные войны», которые даже более успешны, чем «Пираты Карибского моря», эти объекты являются их собственностью в компании Walt Disney. «Пираты Карибского моря» – самая успешная серия, созданная Walt Disney Pictures. Сколько бы времени ни прошло, франшиза «Пираты Карибского моря», кажется, всегда будет считаться успешной.

Также стоит отметить, что помимо Джека Воробья (Джонни Депп), такие персонажи, как Уилл Тёрнер (Орландо Блум), Элизабет Суонн (Кира Найтли), Барбосса (Джеффри Раш), Анжелика (Пенелопа Круз) и Капитан Салазар (Хавьер Бардем) дают возможность новым, известным актёрам присоединиться к франшизе ради расширения фанатских баз. Именно этим потенциально может похвастаться перезагрузка с Марго Робби в главной роли, которая, вероятно, привлечёт часть новой аудитории. Напомним, что после истории Джонни Деппа с Эмбер Херд актера лишили статуса “Капитана Воробья”. Фанаты подписывали петиции, чтобы это решение рассмотрели, но все бесполезно. Однако, когда вся правда всплыла наружу и Джонни признали невиновным, он уже сам отказался от этой роли.

Учитывая, что франшиза «Пираты Карибского моря» по-прежнему популярна, финансово успешна и полна сюжетного потенциала, было бы настоящим преступлением позволить ей “умереть”. Хотя о запланированных новых фильмах «Пираты Карибского моря» известно немного, они обязательно отправят серию в новое, захватывающее приключение. Нам остается лишь ждать всеми любимую серию “Пиратов”, и пусть даже с не менее талантливой Марго Робби.