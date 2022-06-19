В Украине предлагают запретить разводить собак и кошек

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19 июня 2022, 20:33 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: istockphoto.com

На территории Украины в данный момент проходит российская военная спецоперация. В результате ожесточённых боевых действий в этой стране резко возросло количество бездомных животных. Волонтеры активно работают над тем, чтобы животные не страдали. Но недавно прошли сведения об особой петиции, отправленной лично Владимиру Зеленскому.

Авторы обращения​ предложили запретить разводить и продавать кошек и собак. Данное ограничение планируют ввести до самого окончания военных действий. Штраф за невыполнение условий возможного нового закона предлагают установить на уровне до 68 тысяч гривен. Петиция уже зарегистрирована на сайте президента Украины. Вот только примут такое предложение украинские власти или нет - пока что неизвестно.