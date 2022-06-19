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Рада Украины поддержала выход страны из ряда соглашений с РФ и СНГ

, 16:24 Источник: РИА Новости

Рада Украины поддержала выход страны из ряда соглашений с РФ и СНГ
Vyacheslav Maevskiy/Russian Look, globallookpress.com

Украина поддержала выход из ряда соглашений с РФ и СНГ о поддержке и развитии малого предпринимательства, о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«Парламент поддержал выход из ряда соглашений с Россией и СНГ: о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о научно-техническом сотрудничестве; о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи», — сообщил Гончаренко в своих социальных сетях. 

Он также упомянул, что Рада поддержала выход страны из соглашений о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных, о поддержке и развитии малого предпринимательства.

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