Латвийский режиссер Алвис Херманис обеспокоен будущем Латвии

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

19 июня 2022, 15:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

«Если русские придут в Латвию, то что делать?» Таким вопросом задается латвийский режиссер Алвис Херманис! Да так беспокоится, что обратился с этим вопросом к правительству страны!

«Меня зовут Алвис Херманис, но у меня есть вопрос, который я хотел бы задать вам от имени всего латвийского общества. Потому что это самый важный вопрос, который интересует нас, весь народ Латвии, в данный исторический момент.

Почему наше государственное руководство до сих пор не провело никаких публичных брифингов и не дало никаких указаний - что делать конкретно каждому из нас в случае часа-Х?

В отличие от правительств Польши, Литвы и Эстонии, мы до сих пор не получили никаких подробных и технических рекомендаций о том, как действовать в случае внезапного нападения России. Мы понимаем, что военный ответ может быть военной тайной, пусть будет так.

Но как только мы доверили вам ответственность за управление страной, мы ожидаем, что вы проинструктируете остальных о том, как поступать и что делать, чтобы защитить себя и свои семьи во время потенциального кризиса. Мы понимаем, что варианты могут быть разные — обычное армейское вторжение, внезапная ракетная атака или ядерный сюрприз.

При всех этих вариантах реакцией людей будет лишь паника.

Мы исходим из того, что паника – это именно то, чего можно было бы избежать, если бы каждый из нас, в том числе гражданское население, знал, как действовать и что делать. Как известно, утром 24 февраля именно паника на несколько дней парализовала украинское общество.

Вчера у меня была беседа с директором Литовского государственного театра, который сообщил, что две недели назад в Министерстве национальной обороны Литвы состоялось совещание руководителей всех основных учреждений, где им, как их сотрудникам, было поручено решать различные варианты внезапного нападения русских.

Например, всем говорили, что самой большой ошибкой будет сидеть в своих машинах и пытаться эвакуироваться, так как это парализует дороги (всего один пример).

Я понимаю, что может быть трудно организовать общее собрание для всей нации, но вам все равно нужно придумать способ проинформировать и подготовить нас всех к возможной ситуации, которую испытали украинцы, проснувшись в одно прекрасное утро.

Я надеюсь, вы понимаете, что это письмо — не паника, а обычный вопрос на тему защиты наших детей, наших родственников и сотрудников учреждений, которыми мы управляем.

Заранее благодарю за ответ, который мы все надеемся получить»

Если честно, то я не понимаю г-на Херманиса – режиссер, образованный человек…

Совет латышскому режиссеру – вспомнить историю ВОВ в контексте Латвии… Как встречали латыши советских солдат, Третий Рейх… Вспомнить и… бежать за цветами… Тогда и паники не будет.