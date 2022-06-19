Депутат Сейма Латвии Алдис Гобземс: Тошнит уже от флагов других стран

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

19 июня 2022, 15:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Речь пойдет о гостях из Украины в Латвии. Украинские беженцы. Намедни, услышала, как одна украинка говорила – «Не все нам тут рады». И знаете, она не совсем далека от истины. Вопрос – почему?

Я расскажу случай, который коснулся лично меня, но он очень показательный…

На днях пришла я на почту, чтобы отправить заказное письмо… Система «отправки» такая – если есть очередь, то нужно получить чек с номером и ждать! Чек, понятно, дает аппарат, установленный в здании латвийской почты. Очередь была! И большая. Я выбила чек, получила «порядковый» номер и стала ждать… Неожиданно спокойную обстановку прервал крик – «Я стою уже час, а письмо отправить не могу! Что за х…» Надо отметить, в Латвии не особо принято так бурно и «матерно» выражать свои чувства, особенно, в государственных организациях. Вот потому и ожидающие своей очереди люди «встрепенулись»… Шум, крик продолжался… Говорила женщина с очень характерным украинским акцентом – «У вас тут бардак! Почему я должна ждать?!» Ей резонно задали вопрос – «А в чем дело? Тут очередь и все ждут». Позже выяснилось, что украинская дама не взяла «порядковый» номер – не знала! Да и не спросила, какие в Латвии, на почте правила, а подождала и стала высказывать свое недовольство! Латвийцы ей объяснили, она пошла выбивать чек, но ей, как мне показалось, не понравилась его «медлительность» - не со скоростью реактивного самолета аппарат «выплевывал бумажки»! Тогда дама стала «колошматить» по кнопке и аппарат выдавал штук десять чеков! Конечно, весь процесс сопровождался бранью… В итоге украинский гость заявила – «Мне без очереди надо! Я приехала из Украины!» Понятно, что нашлись те, которые справедливо заметили, что таков порядок, и все люди ждут, находясь в очереди! А в очереди находилась бабушка, которой лет 80, инвалид-колясочник, мамочка с двумя малышами… И все они тихонько ждали своей очереди!

Как вы думаете, дорогие читатели, нам было приятно то, что в нашей же стране нас оскорбляют чужаки? Мне было мерзко и отвратительно! Более того, я живу в обществе, читаю СМИ, разговариваю с простыми людьми, политиками, чиновниками, а главное – имею глаза и вижу, что происходит сейчас в Латвии!

Случай на почте – не первый, а очередной! Можно гостям из Украины спокойно гулять по городу и бросать фантики от конфет на землю – «не моя же страна», можно ставить свои машины там, где хочется, не платить за обед, ужин в ресторанах-кафе, салонах красоты, ругаться с местными жителями, если те не так посмотрели, расписывать губной помадой здания и требовать, требовать, требовать!

Людям всегда нужно помогать, когда этого требуют обстоятельства – человеку помогает человек! И Латвия помогала – достаточно обратиться к цифрам – благотворительные организации собрали и потратили на помощь беженцам аж 6,7 млн евро. Я не говорю о волонтерах, «подъемных» в 500 евро при устройстве украинца на работу, о бесплатном проезде на общественном транспорте, пособиях, оплаты съемного жилья и т. д. Но все мало, мало, мало… И претензии – мол, очереди огромные, налоги для нас, украинцев, могли сделать меньше, вы обязаны понимать, что вы должны нам помогать, давать, дарить!

А все потому, что правительство просто предоставило возможность украинцам вести себя так – все можно гостям из Украины! Все! Да и Латвия стала уже не Латвия, а Украина… Честно и откровенно написал в социальных сетях депутат Сейма Алдис Гобземс:

«Был на Колке (место в Латвии). Вышка Колки. Туристы или корабли проходят мимо и понимают, что территория «оккупирована». Ну, тошнит, тошнит от этих флагов других стран!»

Речь шла о флаге Украины, который возвышался на самой известной вышкой Латвии!

Я знаю только одно, если бы Латвия, не дай Бог, попала в подобную ситуацию, то никто из «гостей Латвии на Украине» не посмел бы разрисовывать дома, требовать льгот, бесплатного проезда… Да и украинцы никак бы не позволили у себя в стране, чтобы чужаки требовали… Да и жалости к латышам, не думаю, что испытали бы себе в ущерб!