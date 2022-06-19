Летчик Ярошенко: в США преобладают русофобские настроения, славяне для них – люди третьего сорта

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июня 2022, 15:47 Источник: РИА Новости

Anton Belitsky/Russian Look, globallookpress.com

Освобождённый из тюрьмы США российский лётчик Константин Ярошенко заявил, что «испытал на собственной шкуре» русофобские настроения в Америке. Об этом экс-заключённый рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ярошенко выразил благодарность МИД РФ за попытки освободить его из-под заключения в США и напомнил, что подвергся там пыткам. Лётчик отмечает, что в США преобладают русофобские настроения, нацеленные на ущемление славян:«Славяне — мы для них люди третьего сорта».

Также Ярошенко сравнил американцев с «флиртами и нацистами», который пытаются загнать в рамки наш народ и страну.