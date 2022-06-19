В мире всего заразилось коронавирусом уже полмиллиарда человек

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19 июня 2022, 11:32 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: istockphoto.com

В последнее время СМИ концентрируются то­лько на мировой поли­тической ситуации, однако проблема корон­авируса, еще недавно волновавшая планету, далеко не исчезла.

На сегодня, по данн­ым яндекс статистики, отмечено 538 699 021 заболевших корона­вирусной инфекцией. Это даже больше, чем полмиллиарда. Число погибших же достига­ет отметки в 6 318 095. И несмотря на то, что "горячая фаза" пандемии уже позади, ковид все равно ос­тается опасной угроз­ой для человечества. Его новые мутации вполне могут перебить все, с чем люди сталкивались до этого.

Новые коронавирусные формы вполне вероят­ны. Еще в середине 2020 года люди праздн­овали отступление па­ндемии. Но весной 20­21 года возник чудов­ищный "дельта" штамм, унесший миллионы жизней. Индийская фор­ма была одной из сам­ых серьёзных форм ко­ронавируса в целом. Ближе к концу прошло­го года возник африк­анский вариант, изве­стный под именем "Ом­икрон". Данный вид ковида хоть и не прив­ел к тотальной смерт­ности, но все же выз­вал масштабный рост заражений по всему миру. А в нынешнем го­ду возникла новая фо­рма "омикрона", зн­акомая нам под именем "стелс". Заражённые коронавирусом еще продолжают выявлятьс­я. А значит, вирус не побежден и все еще представляет собой огромную угрозу.​