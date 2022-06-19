В мире всего заразилось коронавирусом уже полмиллиарда человек

В последнее время СМИ концентрируются только на мировой политической ситуации, однако проблема коронавируса, еще недавно волновавшая планету, далеко не исчезла.
На сегодня, по данным яндекс статистики, отмечено 538 699 021 заболевших коронавирусной инфекцией. Это даже больше, чем полмиллиарда. Число погибших же достигает отметки в 6 318 095. И несмотря на то, что "горячая фаза" пандемии уже позади, ковид все равно остается опасной угрозой для человечества. Его новые мутации вполне могут перебить все, с чем люди сталкивались до этого.
Новые коронавирусные формы вполне вероятны. Еще в середине 2020 года люди праздновали отступление пандемии. Но весной 2021 года возник чудовищный "дельта" штамм, унесший миллионы жизней. Индийская форма была одной из самых серьёзных форм коронавируса в целом. Ближе к концу прошлого года возник африканский вариант, известный под именем "Омикрон". Данный вид ковида хоть и не привел к тотальной смертности, но все же вызвал масштабный рост заражений по всему миру. А в нынешнем году возникла новая форма "омикрона", знакомая нам под именем "стелс". Заражённые коронавирусом еще продолжают выявляться. А значит, вирус не побежден и все еще представляет собой огромную угрозу.