В России за сутки выявили 3 081 новый случай заражения коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июня 2022, 11:46

анализ крови, https://unsplash.com/photos/aNEaWqVoT0g

За минувшие сутки в России выявили 3 081 случай заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили утром в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на воскресенье, 19 июня 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 730, снизившись на 43,5% по сравнению с предшествующими сутками.

В оперштабе уточнили, что за минувшие 24 часа в стране скончались 62 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели за вышеуказанный период 3 279 человек, что на 25% меньше в сравнении с показателями 18 июня.