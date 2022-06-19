Уважаемые медицинские работники, с праздником

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19 июня 2022, 10:30 Татьяна САВКИНА

Фото: istockphoto.com

День медицинского работника – праздник тех, кто выбрал самую гуманную и благородную профессию в мире, посвятив себя сохранению здоровья и спасению жизни людей.

Повод поздравить медицинских работников есть у каждого. Самые первые руки в нашей жизни – это руки акушерки, врача, принимающего роды. Врачи сопровождают нас всю жизнь, и вердикт врача свидетельствует о том, что жизнь завершена.

К профессии врача в обществе всегда относились с большим уважением. Особенно остро мы все почувствовали важность профессии медика в прошедшие 2 года. Многие врачи рисковали собственной жизнью в «красной зоне», чтобы спасти жизнь и здоровье людей.

Раньше День медика отмечали в неофициальной обстановке, в разных регионах в различные даты. Только в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР третье воскресенье июня утверждено как профессиональный праздник людей в белых халатах.

Кстати, такая униформа медицинского работника появилась лишь в XIX веке. До этого врачи и сестры милосердия надевали на операцию обычные фартуки и перчатки. Английский врач Джозеф Листер заявил, что на белом цвете хорошо видна грязь, и каждый врач в целях санитарии должен носить только белый халат. Так и прижилось. Более того, в том же XIX веке по белому халату судили о профессионализме медика. Грамотным он считался, если во время операции не сильно пачкал кровью униформу.

Многие слышали про клятву Гиппократа, но не все имеют о ней представление. Гиппократ при жизни был гениальным для своего времени врачом. Поэтому даже после смерти древние греки почитали его. Он написал много трудов по клинической медицине, а также утверждал, что к каждому больному нужен индивидуальный подход. Кроме того, ученый считал, что его последователи просто обязаны быть милосердными в своем деле, соблюдать этические нормы. И даже составил собственный кодекс для древнегреческих врачей. Нормы настолько прижились, что разошлись по всем странам мира. Их так и стали называть — «Клятва Гиппократа».