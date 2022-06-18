Как в России чиновников пытались пересадить на отечественные автомобили

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18 июня 2022, 19:46 Источник: Коммерсантъ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На днях министр финансов России Антон Силуанов пригрозил пересадить госслужащих на российские автомобили. Напомним, что такая инициатива возникает далеко не в первый раз.



В 1997 году вице-премьер Борис Немцов первым попытался приобщить чиновников к российскому автопрому. Он предложил им пересесть с иномарок на «Волги». Идея в то время вызвала в обществе бурное обсуждение, а президент АО ГАЗ Николай Пугин заявил, что «пересадка» принесет его заводу скорее головную боль, чем прибыль.



Идею поддержал президент РФ Борис Ельцин. Он подписал распоряжение, согласно которому с 1 апреля 1997 года госорганизациям запрещалось закупать иномарки за счет бюджета. Все имеющиеся иномарки следовало продать на открытых аукционах, а вырученные деньги потратить на закупку российских автомобилей.



Управляющий делами президента Павел Бородин тогда заявлял: «Если мне скажут — пересажу всех хоть на "Волги", хоть на оленей».



Интересно, что к моменту появления инициативы Бориса Немцова управление делами президента закупило около тысячи автомобилей марок Volvo, Audi и Mercedes. Также выяснилось, что российские машины ненамного дешевле импортных, зато намного хуже: «Волга» стоила от $20 тыс. до $32 тыс. и не отвечала требованиям динамики, комфорта и безопасности. Сам президент продолжил ездить на Mercedes-Benz W140, а в 1999 году своё распоряжение отменил.



Журнал «Автопилот» писал в то время, что «из "объектов госохраны", как известно, на "Волге" ездит только Немцов».



Пока вице-премьер продвигал волжский автопром, мэр Москвы Юрий Лужков поддержал идею создания люксовых вариаций для чиновников устаревшего «сорок первого» «Москвича». Так появились удлиненные седаны представительского класса «Князь Владимир» и «Иван Калита».



Лужков участвовал в рекламных акциях завода и даже открывал автопробег «Москвичей» до Новосибирска и обратно. Пять доехавших обратно автомобилей ушли на аукционе за огромные для того времени $197 тыс.



Тираж моделей не превысил и полутора тысяч, но многие экземпляры все же были закуплены столичным правительством. Сам Лужков ездил на «Князе Владимире» три года, но позже пересел на иномарку.



В 2008 году губернатор Амурской области Олег Кожемяко пересел с «Мерседеса» на «Волгу» и распорядился, чтобы все чиновники его администрации последовали его примеру.



В 2010 году Владимир Путин совершил автопробег за рулем автомобиля Lada Kalina по трассе Хабаровск—Чита. Спустя два года он поручил: «Все органы государственной и муниципальной власти... должны в самое ближайшее время покупать только автомобильную технику, производимую на территории РФ и Единого экономического пространства». В Минэкономразвития разрешили госслужащим покупать иномарки, если они были собраны в России, Белоруссии или Казахстане. Сегодня большая часть автопарка госучреждений РФ состоит из машин преимущественно отечественной сборки. В 2020 году правительство ввело полный запрет на госзакупки автомобилей, которые не производятся в России.



В том же году в официальных мероприятиях губернаторами начал использоваться Aurus Senat. Разработка семейства автомобилей представительского и высшего класса Aurus производилась еще с 2013 года. Впервые эти автомобили были продемонстрированы 7 мая 2018 года на церемонии инаугурации Владимира Путина.



