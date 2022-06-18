Сенатор Клишас не верит в то, что Силуанов, призывающий пересадить чиновников на отечественные авто, сам станет ездить на Lada

Сентатор Андрей Клишас выразил сомнение по поводу того, что министр финансов России Антон Силуанов, который предложил пересадить российских чиновников на отечественные автомобили, сам готов к такому шагу.
В эфире радио Sputnik в субботу Клишас усомнился, что увидит когда-либо Силуанова, подъезжающего к Совету Федерации на Lada.
«Событием будет, если приедет, вот это будет действительно уникальное событие» - сказал он.
Законодатель заметил, что сам посыл Силуанова верный и отечественные производители должны получать преференции, однако вряд ли чиновники пересядут на автомобили, которые не отвечают элементарным требованиям безопасности.
Говоря об «импортозамещенных» отечественных авто, Клишас напомнил: «Мы уже слышали про стандарты "Евро 0", про автомобиль без подушек безопасности и без систем, которые обеспечивают безопасность», - сказал сенатор.
По его мнению, снизить экологические требования в нынешних условиях, наверное, можно, но не уделять внимания вопросам безопасности — вряд ли.
«Поэтому, не думаю, что Силуанов приедет на Lada», - резюмировал Клишас.