Сенатор Клишас не верит в то, что Силуанов, призывающий пересадить чиновников на отечественные авто, сам станет ездить на Lada

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18 июня 2022, 17:56 Источник: Радио Sputnik

Сенатор Андрей Клишас. Фото: Federation Council of Russia/globallook.com

Сентатор Андрей Клишас выразил сомнение по поводу того, что министр финансов России Антон Силуанов, который предложил пересадить российских чиновников на отечественные автомобили, сам готов к такому шагу.

В эфире радио Sputnik в субботу Клишас усомнился, что увидит когда-либо Силуанова, подъезжающего к Совету Федерации на Lada.

«Событием будет, если приедет, вот это будет действительно уникальное событие» - сказал он.

Законодатель заметил, что сам посыл Силуанова верный и отечественные производители должны получать преференции, однако вряд ли чиновники пересядут на автомобили, которые не отвечают элементарным требованиям безопасности.

Говоря об «импортозамещенных» отечественных авто, Клишас напомнил: «Мы уже слышали про стандарты "Евро 0", про автомобиль без подушек безопасности и без систем, которые обеспечивают безопасность», - сказал сенатор.

По его мнению, снизить экологические требования в нынешних условиях, наверное, можно, но не уделять внимания вопросам безопасности — вряд ли.

«Поэтому, не думаю, что Силуанов приедет на Lada», - резюмировал Клишас.